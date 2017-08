Le follie di mercato del Paris Saint Germain degli sceicchi non sono finite: ne è certo As, giornale spagnolo molto attento alle trattative che riguardano il Real, la cui edizione on line scrive che il club francese ha in programma di soffiare il giovane attaccante francese del Monaco al Real. Il prezzo fissato dai campioni di Francia è di 180 milioni.



Il Real avrebbe già messo le mani sul giovane talento, ma con l'impegno di lasciarlo un anno ancora in Ligue1. Il Psg invece vuole tutto e subito: ha i soldi, ha il fascino necessario per convincere il giocatore. Ma ha anche un problema: il financial fair play e i fari dell'Uefa accesi sui suoi conti dopo il pagamento di 222 milioni di clausola per Neymar. Il quale costa 120 milioni l'anno, tra rate della clausola e ingaggio.



Per questo, scrive As, il Psg dovrà prima vendere. A cominciare da Di Maria, valutato 70 milioni. Draxler, Jesè e Aurier gli altri indiziati. E in ogni caso, scrive AS, l'alternativa a Mbappè c'è già: è Coutinho, e sarebbe un altro sgarbo al Barcellona che lo tratta col Liverpool proprio per sostituire Neymar.

