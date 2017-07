Pugno ad un avversario e frattura. Gallinari pentito «Chiedo scusa a tutti»

«Frattura della base del primo metacarpo della mano destra....purtroppo non sarò più con la Mia Nazionale, chiedo scusa ai miei compagni e a tutti». Sono le parole dell'azzurro Danilo Gallinari dal suo profilo Facebook, che chiede scusa per la reazione, durante il match vinto con l'Olanda, ad una gomitata. Il campione Nba colpisce con un pugno un avversario finendo in ospedale con la mano rotta dovendo saltare gli Europei.



