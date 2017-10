Ancora problemi e problemini fisici per Valentino Rossi, in quest'anno davvero sfortunato per lui. «Sono sofferente alla spalla per la caduta in Giappone, ma sembra che non si sia rotto niente» ha detto oggi il Dottore a Phillip Island, dove domenica si correrà il Gp d'Australia. «Mi fa un po' male, spero che non mi dia fastidio mentre guido – prosegue il Dottore – È importante continuare a lavorare al box per l'anno prossimo ma anche per il finale di quest'anno, a cominciare da questo weekend. Spero che si corra sull'asciutto, sul bagnato siamo in grande difficoltà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA