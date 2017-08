Marc Marquez partirà in pole position nel Gp d'Austria, dodicesima prova del Mondiale MotoGp che si corre domani sul Red Bull Ring. Il pilota della Honda, leader del Mondiale e vincitore la settimana scorsa a Brno, ha preceduto le due Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Quarta la Yamaha di Maverick Vinales, quinta la Pramac di Danilo Petrucci. Solo settima la Yamaha di Valentino Rossi, che quindi partirà in terza fila. Marc Marquez partirà in pole position nel Gp d'Austria, dodicesima prova del Mondiale MotoGp che si corre domani sul Red Bull Ring. Il pilota della Honda, leader del Mondiale e vincitore la settimana scorsa a Brno, ha preceduto le due Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Quarta la Yamaha di Maverick Vinales, quinta la Pramac di Danilo Petrucci. Solo settima la Yamaha di Valentino Rossi, che quindi partirà in terza fila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA