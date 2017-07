70° giro - Hamilton rallenta e riconegna il terzo posto del podio al compagno Bottas. Alonso fa incredibilmente il giro più veloce in gara.



58° giro - Le Ferrari frenano Hamilton, Bottas si riporta sotto.



53° giro - Ora che sono in scia uno con l'altro i primi tre girano sugli stessi tempi.



50° giro - Bottas perde decisamente da Hamilton, ma dai box gli dicono che se Lewis non riuscirà a superare Raikkonen e lui sarà vicino il britannico gli restituirà la posizione.



49° giro - Come un cacciatore Hamilton sente l'odore delle prede ed è veramente scatenato. Recupera su Kimi e si porta a meno di un secondo tanto che può aprire l'ala mobile.



46° giro - In fondo al rettilineo dei box Bottas lascia platealmente strada al compagno di squadra. Lewis in realtà allunga con decisione ed inizia a mettere pressione alle Ferrari. Anche Raikkonen si lamenta che potrebbe andare più forte,ma SEbastian ha problemi all'allineamento dello sterzo e dai box lo invitano a non aggredire i cordoli.



45° giro - La radio della Mercedes di Hamilton che aveva dei problemi torna a funzionare bene e Lewis si lamenta per il ritmo troppo lento, sostiene che potrebbe andare molto più veloce con queste coperture.



43° giro - Si ferma anche Verstappen che deve scontare la penalizzazione di dieci secondi. Rientra in quarta posizione.



40° giro - Le Mercedes con le soft sono più veloci delle Ferrari, i primi quattro si riconpattano, Lewis è solo a 5 secondi da Sebastian e spinge il compagno Bottas uscendo spesso di scia.



39° giro - Grande battaglia fra i due Alonso riesce a guadagnare la posizione.



37° giro - Si fermano insieme la Toro Rosso di Sainz e la McLaren di Alonso che sono in lotta per il nono posto. Carlos riesce a ripartire davanti a Fernando.



34° giro - Tocca a Raikkonen fare la sosta, pneumatici soft e rientra in scia al compagno Vettel. In testa c'è Verstappen che non si è ancora fermato.



33° giro si ferma Vettel, gomme soft e rientra davanti alle due Mercedes.



32° giro - Si ferma Hamilton, gli montano le soft sulla sua Stella.



31° giro - Si ferma per il cambio gomme Bottas con la Mercedes, gli montano le gialle soft per andare fino in fondo. La sostituzione non è così rapida, i meccanici perdono 5-6 decimi con l'anteriore sinistra.



28° giro - Vettel lamenta il volante un po' storto in rettilineo e rallenta leggermente il suo ritmo. Si avvicina Raikkonen e anche gli altri.



24° giro - Le due vetture di Maranello sono in modalità gestione gara: perdono qualche decimo su quelli dietro, non spingono fino in fondo in rettilineo, ma hanno un buon margine di sicurezza.



22° giro - Grosjean si fermai ai box perché un pneumatico perde pressione. Gli montano le soft gialle, ma la posteriore destra viene avvitata male e Romanin è costretto al ritiro.



20° giro - Le Mercedes iniziano a girare sui tempi delle Ferrari, ma le due Rosse ormai hanno un buon vantaggio.



18° giro - Nessuna penalizzazione nemmeno per Sainz e Alonso che avevano ingaggiato un duro duello al rientro ai box della safety car.



15° giro - I commissari decidono di non intervenire nel contatto fra Hulkenberg e Grosjean.



12° giro - Le Ferrari hanno un passo insostenibile per gli avversari e allungano su tutto il resto del gruppo.



8° giro - Verstappen viene penalizzato di dieci secondi per il contatto con il compagno Ricciardoche ai box esterna la propria delusione.



7° giro - Vettel allunga coperto dal compagno di squadra. Sebastian segna il giro più veloce in gara.



5° giro - Riparte la gara, Hamilton è solo quinto dietro al compagno di squadra Bottas e di Verstappen.



3° giro - Si fermano la due Sauber di Wehrlain e Ericsson per montare nuovi pneumatici.



1° giro - Alla seconda curva Verstappen arriva un po' lungo, tocca il compagno di squadra Ricciardo e le accompagna fuori. L'australiano ha la gomma posteriore sinistra danneggiata e si gira alla curva successiva finendo in testacoda. Per Daniel è il ritiro, non accadeva da 65 gare. Il direttore di corsa manda in pista la safety car. Più dietro si toccano anche la Renualt di Hulkenberg e la Hass di Grosjean, l'incidente va sotto investigazione.



PARTENZA - Le Ferrari scattano bene e si infilano in testa alla prima curva precedendo la Mercedes di Bottas Hamilton e le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Sesto è Hamilton davanti a Sainz e Alonso.

