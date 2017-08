GP Austria, Valentino non molla: «Il campionato è ancora aperto»

di Redazione Sport

«Il campionato è ancora aperto» e l'obiettivo resta «lottare per il podio in ogni gara». Valentino Rossi resta ottimista e, dopo il quarto posto in rimonta nella gara di Brno, spera in un risultato positivo nel Gran Premio d'Austria in programma domenica. Il Dottore è scivolato a 22 punti dal leader iridato Marc Marquez, pur avendo limitato i danni in Repubblica Ceca. «Tornare subito in pista è molto importante per noi, soprattutto dopo un test come quello di lunedì scorso a Brno dove abbiamo provato tante cose», dice il campione di Tavullia, sottolineando che «nel weekend in Repubblica Ceca siamo stati veloci in ogni condizione e il test ci ha aiutato a capire un pò di più». «Ora -prosegue- andiamo in Austria su un circuito che non è molto favorevole per noi, ma spero che possiamo lottare per un buon risultato. Ora il feeling con la M1 è buono e posso guidare meglio la moto, sono contento di questo e spero di poter lottare per il podio in ogni gara. Il Mondiale è ancora aperto e sarà importante prendere più punti possibile».



Il Mondiale resta aperto anche per Maverick Vinales, compagno di squadra di Rossi, reduce dal terzo posto di Brno e secondo nella classifica iridata a 14 punti da Marquez. «Dopo essere tornato sul podio lo scorso weekend siamo più fiduciosi e mi sento forte per la prossima gara -dice lo spagnolo-. Lunedì a Brno abbiamo anche provato molte cose, lavorando ad esempio sull'accelerazione che sarà molto importante in Austria. Abbiamo migliorato molti elementi durante i test e mi sento pronto per il prossimo round». «Sappiamo -aggiunge Vinales- che dobbiamo essere sul podio nelle prossime gare se vogliamo vincere il Mondiale e per questo dobbiamo continuare su questa strada e puntare alla vittoria».

