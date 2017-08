Guardiola: «Le spese folli del Psg? Ormai è un mercato insostenibile»

Dopo l'allarme lanciato da Monchi, ecco Guardiola. Il tema: le speso folli nel calciomercato. «Quello che sta accadendo è insostenibile, deve finire», ha detto Pep in conferenza da Manchester all'antivigilia del via della Premier (sabato affronta il neopromosso Brighton). E non ha chiarito se si riferiva specificatamente ai 222 milioni di clausola del Psg per Neymar, o dei 240 spesi dal suo club soprattutto per difensori. «Il City è stato lungimirante - è stata poi la difesa del tecnico catalano - Avevamo diversi giocatori a fine contratto, abbiamo preso giovani e per le prossime stagioni saremo a posto..., non prenderemo più di uno o due giocatori alla volta. Quanto a Neymar - la sua conclusione - nessuno può dire se sia stato troppo caro o no: se vincerà, non lo sarà stato. Così come Cristiano Ronaldo non è stato caro per il Real Madrid».

