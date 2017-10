Il calcio indonesiano è sotto choc e in lutto per la morte di Choirul Huda, 38enne portiere del Persela e della nazionale che ha riportato due gravissimi traumi durante un'azione di gioco.



Huda, che nei minuti finali della sfida con il Semen Padang era uscito a valanga sui piedi di un avversario, si era scontrato in maniera fortuita con un compagno di squadra, Ramon Rodrigues. L'impatto del ginocchio di quest'ultimo con il volto del proprio portiere è stato violentissimo ma nonostante questo Huda in un primo momento era rimasto cosciente.



Immediatamente soccorso, l'estremo difensore indonesiano aveva accusato forti dolori al capo e al petto e per questo motivo era stato portato via in barella.

Trasportato d'urgenza in ospedale, Huda aveva perso conoscenza ed è morto poco dopo l'arrivo al policlinico di Lamongan: fatali, per lui, un trauma cranico e uno al collo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA