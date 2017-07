MILANO - Il futuro di Ivan Perisic resta incerto. L'esterno offensivo dell'Inter, da tempo al centro di una trattativa con lo United, potrebbe rinnovare il suo contratto in caso di permanenza a Milano. Un finale auspicato dal tecnico Luciano Spalletti, che ritiene il croato fondamentale per il suo gioco offensivo. Ma la telenovela estiva si arricchirà di una nuova puntata: in Inghilterra sono certi che presto arriverà una proposta da circa 50 milioni di euro per l'ex Wolfsburg. Potrebbe salutare con maggiore anticipo Murillo, nel mirino del Valencia. Il club spagnolo offrirà nei prossimi giorni ai nerazzurri circa 12 milioni di euro per il cartellino del colombiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA