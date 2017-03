Islanda, bufera sulla Coppa di Lega: i panchinari sommersi dalla neve

ROMA - In Italia, a volte, basta un po' di pioggia per arrivare alla sospensione di un match. Ma in Islanda, dove di meteo estremo se ne intendono, serve ben altro per arrivare all'interruzione di una partita di calcio. Una bufera di neve, ad esempio. Come quella che dopo 70 minuti ha costretto l'arbitro alla sospensione della gara di Coppa di Lega tra il Breidablik e il Fram con il punteggio sull'1-0. Divertente il siparietto con i giocatori della panchina che provano a ripararsi con una coperta, senza per la verità riuscirci molto. Se non altro la prendono con il sorriso...



