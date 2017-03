TORINO - Napoli-Juve, atteso doppio scontro al San Paolo, si gioca già tra i tifosi, ieri spaccati sui social per il presunto caso-Barzagli. Lasciata la Nazionale per motivi personali, il difensore è stato beccato in un locale di Riccione: galeotta una foto pubblicata su Instagram alle 3 di sabato notte da tale Dj Gippo. Scandalo? Macché, un equivoco. «Andrea era a cena con la famiglia - ha spiegato l'autore dello scatto -. La foto è stata fatta verso le 22 e postata in un secondo momento». Da Coverciano hanno ricordato che Barzagli, regolarmente in permesso, non sarebbe comunque stato impiegato domani contro l'Olanda.



È intanto pronto il controesodo dei nazionali bianconeri, tutti e sedici vittoriosi tranne il venezuelano Rincon (2-2 contro il Perù). Domani alla ripresa a Vinovo oltre a Barzagli, Lichtsteiner e forse Khedira si rivedranno anche Mandzukic, Pjanic, Higuain e Dani Alves, rispettivamente liberati da Croazia, Bosnia e, causa squalifiche, da Argentina e Brasile.



Questi rientri anticipati hanno provocato altri mugugni e sospetti tra i rivali dei bianconeri, in testa i partenopei. E pazienza se la squadra di Sarri nei giorni scorsi ha dato il bentornato a Reina e Koulibaly, congedati da Spagna e Senegal.



Il Pipita era inizialmente atteso a Torino giovedì, a 72 ore dal big match, come Cuadrado, Rincon e Dybala. Il pieno recupero di quest'ultimo per Bolivia-Argentina comunicato dalla Selección allarga ulteriormente il sorriso di Allegri, che oggi incontrerà Sarri a Coverciano per la Panchina d'Oro.



Intanto, a proposito dei presunti rapporti con ultrà esponenti della malavita, si scopre che a fine febbraio a Roma il presidente bianconero Andrea Agnelli ha visto il procuratore federale Pecoraro, sostenendo di «non aver mai incontrato Rocco Dominello». La Juventus però precisa: «Mai incontrati in solitudine».

