di Alberto Mauro

TORINO - Gigi Buffon lancia Donnarumma in Nazionale e non trema di fronte a Neymar, Messi e Suarez. "Donnarumma è un ragazzo con grandi qualità, fisiche e mentali. Regge bene le pressioni e avrà un futuro importante. In azzurro, mi è già capitato di cedere la porta a Sirigu, con Marchetti, e Perin".



La Juve è pronta a un aprile di fuoco tra campionato, Coppa Italia e Champions. "Contro il Barcellona ci proviamo. Ci siamo guadagnati queste due partite: la speranza di poter battagliare fino alla fine c'è. Nel prossimo mese ci giochiamo tanto - le parole del capitano juventino a un evento pubblicitario a Torino -, ma lavoriamo proprio per questo. Dietro ci sono nove mesi di lavoro per arrivare pronti, con questa classifica, e in queste condizioni. E' la parte bella del nostro lavoro, e la vogliamo vivere da protagonisti. Le polemiche per i rientri anticipati dalle nazionali? Non mi fanno alcun effetto, non è la prima volta che capita, manchiamo un po' di fantasia. Il "caso" Barzagli? Nulla da dire, ha lasciato il ritiro per problemi suoi, se è andato a fare una cena ha fatto bene. Sulle infiltrazioni della malavita nella curva dello Stadium non posso dire nulla, sul caso specifico ha parlato in modo esauriente il mio presidente".

