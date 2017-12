Coppa Italia, Lazio-Fiorentina 1-0: Lulic spinge i biancocelesti in semifinale

La Coppa Italia e Senad Lulic vanno a braccetto. Se poi ci si mette che si gioca anche il 26, dolce coincidenza della storica finale del 2013, allora il risultato è scontato. La Lazio scarta un bel regalo nel boxing day all’italiana: Fiorentina battuta 1-0 e semifinale conquistata. Non è stata una partita semplice, i biancocelesti dominano nel primo tempo, poi calano fisicamente nella ripresa soffrendo per larghi tratti. Una vittoria ottenuta con la “rabbia”. È la terza volta consecutiva che i biancocelesti centrano il penultimo atto del trofeo Nazionale, la quarta in cinque anni. Oggi Immobile e compagni conosceranno la sfidante che uscirà dall’infuocato derby milanese.



TANTO CUORE

La rete di Lulic dopo appena 5 minuti sembra spianare la strada ai ragazzi di Inzaghi che però non riescono a chiudere la gara e rischiano spesso il gol del pari viola. Strakosha è miracoloso su un tiro a giro di Chiesa. Inzaghi perde Caicedo per infortunio, per lui la Fiorentina è stregata. In campionato aveva procurato il contestatissimo rigore del pari. Stavolta niente polemiche ma una rivincita sull’ex Pioli. Una gara di sofferenza quella dei biancocelesti che salutano nel migliore dei modi il 2017 davanti ai propri tifosi.



RILEGGI LA CRONACA





© RIPRODUZIONE RISERVATA