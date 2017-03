SAN BENEDETTO - Una partita di richiamo e di fascino al Riviera delle Palme con la Samb che affronta la Reggiana per provare a migliorare la propria classifica contro una Reggiana che in classifica ha sette punti in più della formazione rossoblù. Avvio di partita interessante, squadre vivaci con il risultato che si sblocca al 38' grazie ad un acuto di bomber Mancuso (al ventesimo centro stagionale) che raccoglie uno splendido cross dalla sinistra di Di Massimo e piega le mani al portiere emiliano.



Bella la Samb, il pubblico appluade ed esplode al 10' della ripresa quando i rossoblù raddoppiano con Damonte che di testa infila in fondo al sacco un bel cross dalla fascia sinistra di Pezzotti. Reggiana in ginocchio, vola la Samb. E a nulla serve la reazione degli ospiti che ci provano senza però riuscire a segnare neanche il gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Vince la Samb, piace la formazione rossoblù, esultano i tifosi e la classifica si fa ancora più interessante.

