MACERATA - Le turbolenze societarie e il campo. E' una domenica intensa quella che vive la Maceratese chiamata all'esame interno con la Feralpi Salò. Classifica apparentemente tranquilla, situazione ambientale e societaria invece rovente.



Neanche il tempo di cominciare e per lanciare un messaggio chiaro la Maceratese si porta in vantaggio: Quadri firma l'1-0 su punizione, biancorossi applauditi dai propri tifosi. E' sterile la reazione degli ospiti, la Maceratese tiene bene a anzi si rende pericolosa in contropiede tanto che al 41' Turchetta viene atterrato in piena area, il direttore di gara decreta il rigore che Quadri con freddezza realizza per la sua personale doppietta.



Nella seconda frazione di gioco la Maceratese controlla con grande attenzione la sfida e contiene la reazione dei lombardi: un solo neo per la squadra di Giunti, l'espulsione di Marchetti che sarà quindi costretto a saltare la difficile trasferta di Parma. Ma prima ci sono altri problemi e altre questioni da risolvere.

