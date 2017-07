LONDRA - Un'indiscrezione dall'Inghilterra, rilanciata dal sito dailymirror.co.uk: Mahrez si augura che la Roma possa rilanciare ancora (sarebbe la terza volta) per comvincere il Leicester a lasciarlo partire per la Capitale. E' appunto il sito web del tabloid inglese Daily Mirror a confermare che l'algerino ha ormai deciso di lasciare il club inglese per vestire la maglia giallorossa, augurandosi che Monchi presenti al più presto una nuova offerta dopo le due rifiutate dal Leicester.

