ROMA - Slitta ancora l'elezione del presidente della Lega B. Oggi, per la quarta volta consecutiva, l'assemblea si è conclusa con un nulla di fatto per mancanza del numero legale. Erano infatti presenti solo 13 club su 22, due in meno di quelli necessari per procedere all'elezione. Per la Lega Serie B diventa quindi sempre più concreto il rischio di un commissariamento. La palla ora passa al consiglio federale della Figc, che nella riunione di venerdì dichiarerà la decadenza degli organi e nominerà come reggente il presidente del collegio dei revisori dei conti, Ezio Maria Simonelli, come già avvenuto per la Lega Serie A. Da quel momento la Lega Serie B avrà tempo 30 giorni per evitare che venga nominato un commissario. Fra i nomi ancora in lizza per presiedere la Lega B c'è anche Claudio Lotito, patron della Salernitana. Oltre al club campano, all'assemblea elettiva odierna mancavano all'appello Empoli, Pescara, Palermo, Foggia, Novara, Carpi, Avellino e Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA