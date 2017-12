di Redazione Sport

Gli ultimi non brillantissimi risultati del Manchester United (sconfitta nel derby, pareggio ieri sera contro il Leicester e la vetta della Premier a -13) hanno creato qualche dubbio in senso alla dirigenza dei Red Devils non più così convinta di allungare il contrattao di Josè Mourinho. Lo scrive oggi il britannico 'Mirror', secondo cui «gli ultimi risultati della squadra hanno generato dubbi sulla figura di José Mourinho. La sconfitta contro il City e il pareggio sul campo del Leicester hanno congelato le trattative per il rinnovo del portoghese». Secondo le indiscrezioni raccolte dal tabloid, i forti investimenti fatti nella squadra e che non hanno avuto il ritorno sperato (il City è lontanissimo in classifica), oltre al rigido pragmatismo dello 'Special Onè, assai diverso dalla creatività di gioco di Guardiola, hanno generato qualche perplessità in alcuni manager, indecisi se estendere o meno il contratto con Mourinho che scade nel giugno 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA