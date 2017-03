MANCHESTER - Il Manchester United è pronto a sborsare 200 milioni di euro per Neymar. A lanciare l'allarme in casa Barcellona è un articolo del quotidiano catalano Sport, secondo il quale il club inglese sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria inserita nel contratto del brasiliano con i 'blaugranà. In prima linea ci sarebbe il tecnico dei 'Red Devils' José Mourinho che, stando all'indiscrezione di Sport, starebbe parlando direttamente con il giocatore, tentandolo con una serie di telefonate. Al pressing dello Special One si aggiunge la promessa del club dell'Old Trafford di andare a bussare alla porta del Barcellona la prossima estate con la maxi-offerta per Neymar. Se il trasferimento della star verdeoro dovesse concretizzarsi, il Manchester United stabilirebbe un nuovo record dopo i 120 milioni pagati l'estate scorsa per acquistare Paul Pogba dalla Juventus. Per Neymar inoltre sarebbe pronto un contratto stratosferico da 25 milioni netti a stagione, quasi il doppio di quello che percepisce al Barcellona dopo il rinnovo del contratto siglato a ottobre: una somma che farebbe di lui il giocatore più pagato della Premier League. Per lanciare l'assalto a Neymar, però, lo United dovrà assolutamente qualificarsi alla prossima Champions League: in caso contrario infatti il club inglese subirebbe una perdita stimata in 94 milioni di euro a causa del taglio del 30% all'accordo commerciale con Adidas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA