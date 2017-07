PESARO - Incidente in auto per Franco Del Moro, ex presidente della Vuelle per tre stagioni culminate con la semifinale scudetto nel 2011-12. L’attuale freschissimo dirigente della Poderosa Basket Montegranaro, voluto fortemente dalla famiglia Bigioni per curarne gli sviluppi societari, è rimasto vittima di un sinistro mentre andava a Trento a vedere l’Italia. Si è rotto il polso e qualche costola. Tanta paura ma l’ex presidente della Vuelle è stato già dimesso. Tanti gli attestati di stima e gli auguri per una pronta guarigione postati sulla sua pagina Facebook.

