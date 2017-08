BRNO - Marc Marquez ha fatto segnare il miglior tempo nelle terze prove libere del Gp della Repubblica Ceca di MotoGp a Brno, in 1.55.370. Il pilota Repsol Honda ha dominato la sessione precedendo il compagno di squadra Dani Pedrosa con il crono di 1.55.541 e le due Yamaha ufficiali di Valentino Rossi, terzo in 1.55.758 e Maverick Vinales in 1.55.773. Quinto tempo per la Ducati di Andrea Dovizioso e nono per Jorge Lorenzo. La FP3 era iniziata con tre cadute, quella di Alvaro Bautista che ha accusato un problema meccanico visibile all'anteriore, quella di Cal Crutchlow e quella di Marquez, tutti e due nella ghiaia della curva dieci. Ottime libere per Aleix Espargaro e Aprila, il catalano del team Gresini arriva fino al secondo posto e termina come settimo dietro a Crutchlow. Ottavo tempo per Zarco mentre il collega di team Jonas Folger è undicesimo. Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) era rimasto per qualche giro nella top 10 ma non accede alla Q2 dopo aver segnato il dodicesimo crono.

