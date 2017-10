di Nico Falco

E’ deceduto questa sera Giuseppe Massa, famosa ala destra del Napoli degli anni ’70. L’ex calciatore, che militò anche nell’Inter e nella Lazio, poco dopo le 20 è stato colto da malore mentre si trovava in automobile, a pochi passi dalla sua abitazione dei Colli Aminei. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provato una rianimazione in emergenza ma non c’è stato nulla da fare. Massa, 69 anni, sarebbe morto per arresto cardiocircolatorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA