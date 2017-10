Rafa Nadal conferma il suo straordinario momento di forma e travolge Fabio Fognini negli ottavi del Masters 1000 di Shanghai. Netto il risultato, 6-3 6-1 in un'ora e due minuti di gioco, che non rende giustizia alla partita dell'azzurro, che ha provato in tutti i modi a stare aggrappato alla partita, scontrandosi con un Nadal che praticamente non ha sbagliato mai nel corso del match (Fognini ha messo a segno 20 vincenti contro i 14 di Nadal, che però ha concesso la miseria di 4 errori gratuiti, contro i 23 di Fabio).

