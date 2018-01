Scudetto marchigiano al Matelica. Osimo Stazione e Amandola super

ANCONA - Il Matelica si è aggiudicato lo scudetto marchigiano del 2017. Con 79 punti in 33 partite i

biancorossi ha fatto meglio di tutti tra i 252 club regionali che vanno dalla Serie D alla Seconda Categoria.

Al secondo posto troviamo l’Osimo Stazione con 70 punti in 31 partite, al terzo l’Amandola con 69 punti in

32 gare: entrambe hanno effettuato il salto dalla Seconda alla Prima Categoria.



Nel corso dell’anno solare il Montegiorgio ha conquistato il maggior numero punti (54) in Eccellenza,

mentre il Montefano svetta con 56 in Promozione. Il Valdichienti detiene il primato assoluto in Prima

Categoria con 63 punti, gli stessi messi insieme da Real Gimarra e Torrione in Seconda.



Stupiscono le matricole Filottranese e San Marco Servigliano Lorese, fino a maggio in Promozione ora al

comando dei rispettivi gironi di Promozione, oltre all’Orsini Ascoli, al comando del girone H di Seconda

Categoria dopo aver trionfato in Terza.



L’attacco più prolifico del 2017 è stato quello del Piceno United (girone H di Seconda) con 79 reti siglate in

30 partite. Le difese più granitiche appartengono a Sassoferrato Genga e San Marco Servigliano Lorese,

entrambe salite dalla Prima alla Promozione, con 19 gol subiti.





