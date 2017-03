La Commissione Disciplinare della Fifa ha squalificato per quattro partite l'attaccante dell'Argentina Lionel Messi «in applicazione degli articoli 77 a) e 108 del Codice Disciplinare della Fifa (FDC) per quanto si è verificato durante la partita tra Argentina e Cile del 23 marzo 2017 valida per le qualificazioni alla Coppa del mondo Fifa di Russia 2018. Messi è stato trovato »colpevole di aver violato l'art. 57 della FDC per aver diretto insulti ad un assistente arbitrale«. Di conseguenza, il numero 10 dell'Albiceleste, sarà sospeso per quattro partite ufficiali e sanzionato con una multa di 10.000 franchi. La prima partita che salterà l'asso del Barcellona è quella contro la Bolivia valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, che si giocherà oggi.

