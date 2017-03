MILANO - Con l'avvento di Rossoneri Sport Investment Lux (in sostituzione di Sino Europe Sports) in Casa Milan si torna a parla di Marco Fassone e del suo braccio destro Massimiliano Mirabelli. Entrambi, il prossimo 14 aprile (nuova scadenza per il passaggio definitivo del Milan in mano cinesi), sono pronti a prendere il posto di Adriano Galliani e Rocco Maiorino e lavorare per la costruzione di un Grande Milan, una squadra che sarà ancora guidata da Vincenzo Montella.



Il tecnico, corteggiato da Roma e Juve, ha la piena fiducia dei nuovi investitori che vorrebbero proseguire ancora con lui in panchina anche per la prossima stagione. Un matrimonio possibile, a condizione che il mercato rossonero in estate sia fatto da investimenti importanti con un budget in grado di soddisfare le esigenze tecniche e soprattutto permettere al Milan di ridurre il gap con le altre forze del campionato italiano. Solo così l'allenatore ex Samp potrebbe sposare con un prolungamento il progetto di Yonghong Li e allontanare un addio che spaventerebbe e non poco i tifosi del Diavolo. In molti sono sospesi, non solo Montella. Il primo che continua a non firmare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018 è Gianluigi Donnarumma. Il portierone innamorato dei colori rossoneri si è affidato a Mino Raiola. E non per forza l'amore per una squadra, con lui come agente, può corrispondere all'interesse di restare senza un accordo da grandissimo che Gigio ha dimostrato già di meritare.



In bilico ci sono anche De Sciglio, Romagnoli e Suso: il difensore al momento non vuole rinnovare, aspetta la Juventus, o il Bayern Monaco di Ancelotti. Discorso simile per il centrale romano, per il quale il Milan la scorsa estate ha rifiutato 50 milioni dal Chelsea. Ora invece potrebbe accettare una nuova sfida. Il trequartista spagnolo ambisce a una squadra che possa giocare nell'Europa che conta. Il padre agente ha detto che il Milan è la sua priorità ma anche in questo caso il suo contratto va adeguato all'importanza del giocatore e al rendimento messo in campo in una stagione straordinaria.

