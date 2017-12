MILANO - Le sue giocate erano le più attese, tra i tifosi del Milan, ma con il passare dei mesi Hakan Calhanoglu si è ritrovato ai margini della squadra rossonera, passando da "stella estiva" a vero e proprio oggetto misterioso. Con Montella ha deluso, mostrando solo a tratti le sue qualità; Gattuso, che nella sconfitta contro l'Atalanta lo ha schierato al 31' del secondo tempo, ha esaltato più volte le sue doti, con riserva: «Ne ho visti pochi calciare come lui, può fare tutti i ruoli d'attacco, deve recuperare la condizione». Insomma, l'ex fantasista del Bayer Leverkusen (reduce dall'infortunio al polpaccio) rimane nell'elenco dei 'sacrificabili', anche a gennaio. La speranza del tecnico e società non cambia: veder riemergere quel numero 10 che i tifosi sognavano da anni. Ma le società turche come il Galatasaray e Fenerbahce non smettono di monitorarlo e corteggiarlo. La proposta è quella di un prestito con diritto di riscatto, al raggiungimento di determinati obiettivi. Le prossime settimane chiariranno meglio le strategie di Fassone e Mirabelli, che intanto hanno registrato l'interesse del Siviglia per Montella.



Oggi, il club andaluso, in missione a Roma, ha incontrato l'agente dell'ex tecnico rossonero, Alessandro Lucci, e Walter Mazzarri. Dopo i contatti con Ancelotti, il presidente Castro ha organizzato una serie di meeting per capire obiettivi, disponibilità e ambizioni dei due italiani, nella lista insieme a Javi Gracia (ex Rubin Kazan) e Guidolin per il post Berizzo.

