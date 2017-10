ANCONA - Vola a +9 il Castelfidardo in serie D, decolla a +10 il Montegiorgio in Eccellenza, sono già a +8 Elpidiense Cascinare in Prima, ma anche Schieti, Monte e Torre e Vis Faleria in Seconda categoria. Dopo sette giornate in D, sei in Eccellenza e quattro dalla Promozione in giù, possiamo già dare i numeri. Basta fare un confronto con le classifiche d’un anno fa per trovare le maggiori indiziate a stupire. In D il Castello è già da favola: secondo con 16 punti, ne aveva solo 7 un anno fa dopo sette gare. Con un +9 stacca Vis (+6), Jesina e Matelica (+2), Recanatese (+1), mentre il Monticelli è a -5. E se la Sangiustese non ha risentito del salto di categoria (11 punti oggi e 12 un anno fa in Eccellenza), il Fabriano Cerreto è in palese deficit: 6 punti contro 16, significa -10.



In Eccellenza, oltre al +10 del Montegiorgio, segni positivi per Fossombrone (+6), Grottammare e Urbania (+3) e Pergolese (+2). Saldo negativo per Porto d’Ascoli (-5), Tolentino (-4), Atletico Gallo e Biagio Nazzaro (-3), Camerano e Loreto (-1), mentre il Marina è in parità: 8 punti come un anno fa. In Promozione le migliori sono nel girone B, dove spicca l’Atletico Piceno a +6, seguito da Potenza Picena e Colli (+5) e Chiusanuova (+4). Nell’A vanno un filino meglio solo Laurentina (+2) e Osimana (+1), la peggiore è il Moie Vallesina: -7.



In Prima categoria, alle spalle dell’Elpidiense Cascinare, sgommano Villa San Martino a +7, Villa Sant’Antonio a +6, Grottese a +5, KSport Azzurra, Staffolo e Cuprense a +4. Male Castignano (-11) e Montecalvo (-9). In Seconda, sono a +8 Schieti, Monte e Torre e Vis Faleria, seguite da Montecassiano (+7), Frontone, Ankon Dorica e Nuova Sirolese (+6), Villa Fastiggi, Brugnetto, Argignano, Cska Corridonia, Pagliare, Piceno United e Spinetoli, tutte a +5.



