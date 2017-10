ANCONA - Comanda il Montegiorgio con un invidiabile sei su sei in Eccellenza, fanno cose eccelse anche Palmense e Piane di Montegiorgio nel girone D di Prima, oltre a Monte e Torre nell’E e Fermo nel G di Seconda categoria, tutte alla quarta vittoria di fila nelle prime quattro giornate di campionato. Sono cinque le invincibili dei dilettanti e sono tutte fermane. La copertina spetta chiaramente al Montegiorgio, di scena domenica contro il Porto d’Ascoli: sesta vittoria consecutiva e 10 punti in più rispetto a un anno fa, quando ne aveva solo 8. Con l’ultimo 2-0 sull’Atletico Alma ha sfrecciato su dieci anni di gol in un battibaleno. Superati il Fabriano Cerreto, che vinse le prime cinque l’anno scorso, la Fermana, che fece sempre 5 su 5 nel 2009/10, e soprattutto la Samb dei favolosi 89 punti, record assoluto dal 1991/92 ad oggi: nel 2013 infilò cinque vittorie prima di essere fermata sul 2-2 dalla Folgore Falerone. Negli ultimi dieci anni d’Eccellenza, solo il Matelica è riuscito a centrare sei successi di fila, una serie interrotta il 21 ottobre del 2012 da un 1-1 contro la Fermana.



Mirino alzato sui record da battere. In 26 stagioni d’Eccellenza, solo tre squadre fenomenali sono riuscite a fare meglio. L’ultimo filotto in ordine di tempo è della Maceratese: 8 vittorie tra settembre e metà novembre del 2004, in panchina c’era Nocera, in campo Roberto Vagnoni, attuale tecnico del Castelfidardo, con le sue micidiali punizioni alla Mihajlovic. Quella Rata eguagliò le 8 perle infilate anche dall’Urbino di Antonini nell’anno domini ‘92/93. I veri draghi, ancora lontani per il Montegiorgio, sono però gli assi di quella splendida Cagliese che nel 2000/01 centrarono ben 12 vittorie di fila: il 10 dicembre del 2000 a Urbisaglia finì 0-0 ma la corsa degli uomini di Maurizio Severini poi proseguì con il portiere Flavoni rimasto imbattuto per ben 1.240 minuti, quasi 14 partite filate. Un altro primato mai più superato.



Nei piani inferiori, se in Promozione già non ci sono più invincibili, in Prima categoria lo scacco matto dato da Le Torri all’Anconitana riduce a due il numero delle squadre a punteggio pieno. Poker realizzato sia dalla Palmense di Marina Palmense che dal Piane, frazione di Montegiorgio, entrambe in vetta al girone D. In Seconda altre due e il bello è che anche loro sono fermane: oltre al Fermo nel G, esulta nell’E anche il Monte e Torre, che sta per Monte San Pietrangeli e Torre San Patrizio. Solo quattro squadre finora non hanno subito gol: il Mondolfo in Promozione, Borghetto ed Elpidiense Cascinare in Prima, oltre al Torrione di San Benedetto in Seconda.



© RIPRODUZIONE RISERVATA