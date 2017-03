MONTEMARCIANO - Manita alla Castelfrettese nel segno dei gemelli Gianmarco e Riccardo Sorana, 25 anni, centrocampista il primo e difensore il secondo. Con loro i gol dell’ex raddoppiano: sono andati entrambi a segno sabato nel 5-0 rifilato dal Montemarciano alla loro ex squadra. Un successo che rafforza il quarto posto in classifica dei biancazzurri, quanto basta per sognare i playoff. Un 5-0 destinato agli annali per il fatto che finora i Sorana non avevano mai segnato insieme in una partita. Non solo: sono figli di Francesco Sorana, bomber della Castelfrettese anni Ottanta, quando i biancorossi si affacciarono anche in Serie D. «Abbiamo militato nelle stesse squadre, anche se siamo cresciuti nel settore giovanile della Castelfrettese - dice Gianmarco - In un modo o nell’altro qualche gol lo avevamo segnato, ma non ci era mai capitato di farlo nella stessa partita».



Sensazioni particolari e doppie per aver segnato alla loro ex squadra: «Far gol è sempre un piacere, nonostante ciò siamo riusciti a misurare l’esultanza - dice Riccardo - anche per rispetto nei confronti della nostra ex squadra, dove militano tanti nostri amici». Marcature a parte, a questo punto del campionato per i playoff c’è anche il Monte. «Eravamo partiti per una salvezza tranquilla – conclude Gianmarco – ma ormai possiamo ambire a qualcosa di importante. Sarà fondamentale non perdere la concentrazione e l’umiltà che ci hanno sempre accompagnato dalla prima giornata».



Nonostante il quarto posto in classifica, sono anche giorni di attesa per il Monte. Lo Staffolo ha infatti presentato ricorso dopo la gara interna persa 3-2 ipotizzando un errore tecnico commesso dall’arbitro circa la durata del secondo tempo. Se così fosse, la gara con il Monte potrebbe anche essere ripetuta.

