La procura di Modena indaga per omicidio colposo sul decesso del nuotatore Mattia Dall'Aglio, morto a 24 anni mentre si stava allenando con i pesi in una struttura vicino al comando dei vigili del fuoco. Il fascicolo è in mano al sostituto Katia Marino e ci sarebbero già uno o più iscritti.



A spiegarlo il procuratore capo di Modena Musti: «La procura ha aperto un fascicolo a seguito della morte del nuotatore, l'ipotesi per cui si lavora è l'omicidio colposo e daremo anche degli avvisi di garanzia ad uno o più indagati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA