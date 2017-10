SUZUKA - «Abbiamo fatto fatica». È laconico Valentino Rossi che ammette apertamente le difficoltà della sua Yamaha sulla pista bagnata di Motegi. «Ci siamo impegnati molto lavorando sul setting da bagnato ma le due le sessioni non sono state fantastiche». Per Rossi, che sembra in buone condizioni fisiche dopo il rientro dall'infortunio, i problemi sono stati gli stessi: «La moto è difficile da guidare e non abbiamo grip posteriore. Spero che le condizioni domani saranno migliori o proveremo a cambiare qualche cosa».

