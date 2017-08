Mertens e Koulibaly no, Milik e Chiriches sì. Stupiscono le scelte di Sarri: contro l'Atletico Madrid, nella gara inaugurale dell'Audi Cup, l'allenatore del Napoli risparmia due titolarissimi.



In campo con un'inedita maglia gialla da trasferta, il Napoli controlla bene il gioco nella prima metà del primo tempo. Milik si muove bene su tutto il fronte d'attacco, ma grandi occasioni non ce ne sono. Nell'unica potenziale, su corner dalla sinistra battuto da Callejon, è bravo Oblak ad anticiparlo col pugno in uscita alta.



La chance più netta, così, capita sulla testa del più piccolo della compagnia, il francesino Griezmann: al 25' l'attaccante nel mirino del Barcellona si fa trovare libero a centro area su cross di Filipe ma trova un super Reina che respinge a mano aperta. Il portierone spagnolo è bravissimo anche sul tentativo di tap in di tacco di Gaitán, probabilmente in posizione di fuorigioco. Nella sfida tra portieri si esalta anche Oblak, che al 34' neutralizza un calcio di rigore di Milik: il fallo di Savic su Callejon è netto, l'esecuzione dal dischetto dell'attaccante polacco da rivedere, tiro forte ma troppo centrale. Bella - e plastica - anche la risposta sul classico tiro a giro di Insigne un attimo prima della fine del primo tempo. Un bel primo tempo, col Napoli ben disposto in campo anche se poco incisivo in avanti contro una squadra comunque abituata a concedere pochissimo agli avversari.



La ripresa ricomincia senza cambi e col ritmo un po' più basso. Alla prima accelerazione, però, il Napoli passa. È il 57' quando Ghoulam vola via sulla sinistra e pennella un cross in area di rigore che Callejon scaraventa in rete con una meravigliosa volée di destro che lascia di sasso Oblak.



Allo scoccare dell'ora di gioco, come da copione, via alla girandola di cambi: Sarri getta nella mischia Mertens, Ounas, Rog, Zielinski e Koulibaly. Neanche il tempo di mettere piede in campo e subito Mertens sfiora il gol: calcio di punizione dai venti metri e risposta in tuffo del portiere dei Colchoneros. È già in forma Champions Oblak, strepitoso, dieci minuti dopo, su un siluro mancino di Ghoulam.



Salvato in più di un'occasione dal suo numero 13, l'Atletico Madrid trova un insperato pari alla mezz'ora della ripresa. Dopo una colossale occasione divorata da Godin sugli sviluppi di un calcio di punizione, è Fernando Torres a bucare Reina nell'ultimo pallone toccato prima di lasciare il campo. Su cross di Griezmann, El Niño colpisce quasi col tacco a centro area, una specie di scorpione che prende in controtempo l'ex compagno di Nazionale.



Con due squadre totalmente ridisegnate dai rispettivi allenatori, è Vietto a regalare il gol della vittoria a Simeone. Su corner dalla sinistra, l'attaccante argentino appostato sul secondo palo è il più lesto di tutti e con la punta del piede tocca il pallone quanto basta per spedirlo alle spalle di Reina. Finisce qui, c'è tempo solo per l'espulsione di Godin, due gialli in pochi minuti per due entratacce su Mertens prima e Ounas poi.



NAPOLI (4-3-3)

Reina; Hysaj (29' st Maggio), Albiol (18' st Koulibaly), Chiriches (29' st Maksimovic), Ghoulam (29' st Mario Rui); Allan (18' st Rog), Jorginho (29' st Diawara), Hamsik (18' st Zielinski); Callejon (18' st Ounas), Milik (18' st Mertens), Insigne (29' st Giaccherini). All. Sarri.



ATLETICO MADRID (4-2-3-1)

Oblak; Juanfran (29' st Vrsaljko), Godín, Savic (29' st Gimenez), Filipe; Gabi, Koke; Carrasco, Gaitán (18' st Thomas), Griezmann (29' st Correa), Torres (29' st Vietto). All. Simeone.

