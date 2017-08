A proposito di Bournemouth, avversaria di ieri degli azzurri. La squadra inglese aveva fatto un'offerta di 20 milioni al Napoli per Jorginho, ma nonostante l'amicizia che lega Giuntoli al direttore sportivo dei Cherries (i due sono anche andati insieme sabato sera ad assistere al match a Londra tra Juventus e Tottenham), la risposta da parte del dirigente azzurro è stato un secco no, grazie: il regista italo-brasiliano resta a disposizione di Sarri.



Chi invece è ancora sulla lista di quelli che possono lasciare Napoli è Tonelli. I due gol nella stagione passata non sono bastati al centrale arrivato l'estate scorsa dall'Empoli a convincere Sarri e il suo staff a confermargli la fiducia. Saltata l'ipotesi Torino che nei giorni scorsi ha preso N'Koulou, per il centrale ex Empoli potrebbe aprirsi la pista Sampdoria, anche se al momento non c'è stato ancora alcun contatto ufficiale tra le due società.

