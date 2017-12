Napoli-Sampdoria 3-2 La Diretta Vantaggio realizzato da Hamsik

Napoli e Sampdoria si affrontano al San Paolo in una partita di grande interesse per la classifica: i partenopei sono tornati al comando dopo la vittoria di Torino dello scorso turno e la contemporanea sconfitta dell'Inter; i liguri - protagonisti di uno splendido inizio di stagione, ma reduci dalla clamorosa sconfitta casalinga col Sassuolo - sono a loro volta in lotta per mantenere salda la 6a posizione in graduatoria. Il risultato che manca da più tempo nelle sfide tra Napoli e Sampdoria giocate nel capoluogo campano è la vittoria degli ospiti: bisogna infatti tornare al 19 aprile 1998 per trovare il 2-0 dei blucerchiati sui partenopei, grazie all'autorete di Crasson ed al gol di Laigle nella ripresa.



LE FORMAZIONI:

NAPOLI: Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

SAMPDORIA: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Praet, Torreira, Barreto; Ramirez; Caprari, Quagliarella.

