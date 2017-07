PARIGI - Neymar-Psg: ormai è quasi fatta. Almeno stando alle voci rimbalzate dal Qatar e riprese in Francia («L'Equipe») e ovviamente Spagna, secondo le quali domani la star brasiliana sarebbe nell'Emirato per concludere l'accordo ed effettuare le visite mediche. L'attaccante, infatti, non ha fatto ritorno in Spagna con il resto del gruppo, ieri al termine della tournée americana del Barcellona, ma si è recata a Shanghai, in Cina, per alcune attività commerciali e domani farebbe scalo a Doha per incontrare il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi. «La trattativa procede bene, sono fiducioso», le parole che il presidente del club parigini, Nasser Al Khelaifi, avrebbe detto ai dirigenti del Psg durante un incontro nella capitale francese, secondo quanto svelato da Yahoo Sport Francia e ripresa dalla stampa spagnola. Poche parole ma importanti quelle dell'imprenditore qatariota che rafforzano il convincimento che il «trasferimento del secolo» (222 milioni di clausola rescissoria, più il 20% di tasse) possa davvero concretizzarsi. Ora resta da vedere come e quando Neymar dirà la sua, per porre fine in un modo o nell'altro alla telenovela calcistica dell'estate.

