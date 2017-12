ANCONA - Dopo il Modena, ora viene il turno del Vicenza e a Fano i tifosi dell'Alma iniziano già a sfregarsi le mani: alla fine, nel girone B di serie C, potrebbero sparire l’unico playout rimasto e l’unica retrocessione ancora possibile, tanto che tutte le squadre si ritroverebbero già salve. Con un comunicato dell’Associazione Italiana Calciatori, arriva l’assist previsto da diverse settimane: annunciato lo stato di agitazione dei calciatori del Vicenza, che già venerdì a Gubbio potrebbero scioperare non scendendo in campo.



«Con la presente l’Aic e i calciatori professionisti tesserati per la società Vicenza Calcio S.p.A., vogliono porre in evidenza l’anomala situazione del club e formalmente comunicare lo stato di agitazione e il preavviso di sciopero - si legge nel comunicato -. Come noto, vi è stato un lungo periodo di incertezza e promesse mancate, situazione conclamata ieri con il mancato pagamento degli stipendi relativi ai mesi di settembre e ottobre 2017 nel termine ultimo previsto per i controlli Covisoc. Siamo alle porte delle festività natalizie senza che i calciatori, ed alcuni dipendenti, abbiano percepito le mensilità dovute. Non si conoscono l’entità del dissesto e i termini di un eventuale piano di salvataggio. Per tali motivi i calciatori professionisti tesserati con la società Vicenza Calcio S.p.A. potrebbero non scendere in campo già venerdì prossimo a Gubbio, sostenuti dall’Aic in questa loro protesta».



Detto che il Vicenza sarà di sicuro penalizzato di 2 punti per il mancato pagamento di stipendi, ritenute e contributi di settembre e ottobre entro il termine di lunedì 18 dicembre, si aprono scenari inquietanti per il club veneto. Di fatto, come già accaduto al Modena, anche il Vicenza potrebbe alla fine salutare la serie C in netto anticipo: alla quarta rinuncia scatta infatti l’esclusione dal campionato. A quel punto non si disputerà neanche l’ultimo playout e non ci saranno retrocessioni. Il Fano, oggi ultimo con 13 punti in classifica insieme al Santarcangelo, ma anche Teramo (18), Bassano (19), lo stesso Ravenna a quota 20 con il Vicenza, e pure Gubbio e Mestre (21), oltre alla Fermana, che di punti ne ha 22, sarebbero così già tutte felici e contente.



