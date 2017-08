Niente transfer, slitta il debutto di Neymar col Psg

Potrebbe slittare ancora il debutto di Neymar con la maglia del Psg che domenica sera sarà impegnato sul campo del Guingamp. Secondo quanto riporta il quotidiano francese 'Le Parisien' il Barcellona non avrebbe ancora inviato tutta la documentazione necessaria per dare il via libera al tesseramento del calciatore. In attesa del suo certificato di trasferimento internazionale (ITC), il calciatore più costoso nella storia, si sta godendo due giorni di riposo, concessi dal tecnico dei parigini, al mare a Saint-Tropez insieme ai suoi amici. Il Psg starebbero anche pensando ad un ricorso alla Fifa se non si dovesse sbloccare la situazione. Neymar potrebbe comunque esordire la prossima settimana in casa contro il Tolosa, il 20 agosto, grazie ad un transfert provvisorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA