Olanda-Italia 1-2. Gli azzurri vincono con i gol di Eder e Bonucci. Verratti non convince da trequartista. C'è Emerson per lo stage di aprile

La Nazionale di Ventura vince 2 a 1 all'Arena di Amsterdam. Il risultato, anche se contro l'Olanda in crisi, fa curriculum. Per il ct, imbattuto da 7 partite, e per l'Italia dei giovani. Serve meno, invece, per preparare lo scontro diretto del 2 settembre in Spagna. Perché il 3-4-1-2 proposto nell'amichevole di lusso, non va bene per giocarsi la qualifcazione diretta al mondiale in Russia e per evitare il play off di novembre. Contro la Roja di Lopetegui conterà l'equilibrio che, spostando Veratti dietro a Eder e Immobile, è mancato nella notte dell'esame per il play che avrebbe fatto volentieri a meno di ritrovarsi , come d'incanto, nella posizione di trequartista. Che non fa più per lui, mezzala o meglio ancora regista.Così si è spesso abbassato, per non allungare la squadra, come è successo all'inizio della ripresa, per non correre a vuoto e soprattutto per suggerire indirettamente alla panchina quale è il ruolo giusto per lui. Tra l'altro l'esperimento ha penalizzato Parolo che ha dovuto rinunciare agli inserimenti che ormai fanno parte del suo dna. E, dopo 3 gare senza incassare reti, la difesa azzurra dei baby, con Donnarumma in porta e i centrali Rugani e Romagnoli, ha preso gol.



REAZIONE CONVINCENTE

L'Italia torna, comunque, dall'Olanda anche con qualche certezza. Ad esempio si è subito comportata da squadra, recuperando lo svantaggio iniziale: autogol di Romagnoli. Eder ha interrotto il suo digiuno in azzurro (l'ultimo gol il 17 giugno contro la Svezia all'Europeo) e firmato il pari. Bonucci, ha invece, certificato il ribaltone. De Rossi, contusione alla schiena, si è arreso dopo la rete del 2 a 1. Dentro Gagliardi che ha faticato più del previsto. Il centrocampsita è stato il 1° dei 5 debuttanti della serata. Nella ripresa spazio anche a Spinazzola, sicuramente il più spigliato, Petagna, D'Ambrosio e Verdi. Il gruppo, almeno nelel qualficazioni mondiali, non potrà fare a meno dei senatori. Ma, intanto, Ventura si preoccupa della nazionale che sarà. Il pieno di minuti in campo internazionale fa aumentare la conoscenza e serve per l'esperienza. Donnarumma, al 1° match da titolare, è appena minorenne. Eppure sono le sue ultime 2 parate all'Arena, la prima su Sneijder, a certificare il successo contro l'Olanda. Che, con Grim di passaggio e chiamato solo domenica per sostituire Blind, sogna di riavere come ct van Gaal, in tribuna con Capello ad Amsterdam su invito (per entrambi) di Seedorf (premio alla carriera prima della gara).



NOVITA' PER LO STAGE

Nel 3° stage, il 2° del 2017 (10-11-12 aprile), Ventura dovrebbe convocare per la prima volta il terzino brasiliano Emerson Palmieri della Roma. Appuntamento per il fluidificante giallorosso a Coverciano il 10 aprile per il debutto azzurro con la Sperimentale.

LA CRONACA





93' L'arbitro fischia la fine, l'Italia vince l'amichevole di Amsterdam



91' Altro debutto per l'Italia: esce Verratti ed entra Verdi



88' Esce Darmian, entra D'Ambrosio per l'Italia, entra Berghuis esce Promes per l'Olanda



87' Donnarumma salva ancora l'Italia su un tiro violento di Sneijder



85' Grande tiro dalla distanza di Sneijder e ottimo intervento di Donnarumma



82' Doppia sostituzione nell'Olanda: entra Sneijder al posto di Klassenm; esce Blind entra Ververten



77' Entra Toornstra esce Wijnaldum nell'Olanda



70' Belotti calcia da posizione defilata in area, Zoet respinge con i pugni



68' Un altro debuttante in campo per l'Italia: Petagna prende il posto di Eder, che accusa un problema muscolare



65' Punizione di Depay, tiro centrale Donnarumma para a terra



62' Debutto per Spinazzola, l'atalantino entra al posto di Zappacosa



58' Un errore di Bonucci consente a Promes di entrare in area e calciare da distanza ravvicinata: Donnarumma non si fa sorprendere



53' esce Immobile, entra Belotti per l'Italia



48' Giallo per Rugani in seguito ad un intervento in ritardo su Depay



46' Si torna in campo dopo l'intervallo. Il romanista Strootman resta negli spogliatoi, dentro Vilhena tra i padroni di casa



35' De Rossi è costretto ad uscire dolorante per una ginocchiata alla schiena. Al suo posto entra Gagliardini



32' Su azione da calcio d'angolo Bonucci porta avanti l'Italia, bravo a ribattere in rete un colpo di testa di Parolo respinto dal portiere dell'Olanda.



12' Immediato pareggio di Eder, con un secco destro dal limite che si infila alla destra di Zoed! Gran gol!



10' Olanda in vantaggio. Autogol di Romagnoli, molto sfortunato a deviare dopo un ping-pong in area



Dopo la convincente vittoria contro l'Albania, l'Italia di Ventura torna in campo contro l'Olanda per un'amichevole di lusso. Daniele De Rossi, con la fascia di capitano, raggiunge Dino Zoff a quota 112 presenze in azzurro. Esordio da titolare tra i pali per Gigio Donnarumma.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



OLANDA (4-1-4-1): Zoet; Tete, Martins Indi, Hoedt, Blind; Strootman; Lens, Wijnaldum, Klaassen, Promes; Depay. Ct: Grim.



ITALIA (3-4-1-2): Donnarumma; Rugani, Bonucci, Romagnoli; Zappacosta, De Rossi, Parolo, Darmian; Verratti; Immobile, Eder. Ct: Ventura

