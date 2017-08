NANCHINO - La nazionale femminile di pallavolo è pronta per le Finali del World Grand Prix di Nanchino. La prima con Davide Mazzanti ct. L'Italia si è qualificata alla Final Six dopo essersi classificata al quinto posto nella fase a gironi alle spalle di Serbia, Stati Uniti, Brasile e Olanda, con un bilancio di sei vittorie e tre sconfitte. Le sei squadre qualificate (le cinque già citate alle quali si aggiunge la Cina, padrona di casa) sono state suddivise in due gironi. La prima e la seconda classificata dei due raggruppamenti giocheranno le semifinali incrociate e le finali. Chirichella e compagne sono state inserite nella pool K insieme a Serbia e Stati Uniti; nell'altro raggruppamento (Pool J) si affronteranno Cina, Brasile e Olanda. L'Italia esordirà il 3 agosto contro gli Stati Uniti, il giorno dopo se la vedrà con la Serbia. Le semifinali sono in programma il 5 agosto, le finali domenica 6.

