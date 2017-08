Panchina lunga anche nei dilettanti: le sostituzioni passano da 3 a 5

ROMA - Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi oggi a Roma, ha deciso che in occasione del prossimo Consiglio Federale chiederà alla Figc di applicare la circolare dell'Ifab che prevede l'aumento delle sostituzioni da tre a cinque, ad eccezione del futsal che ha una regolamentazione a parte, fatto salvo il regolamento dell'attività giovanile della Lnd che prevede sempre sette sostituzioni.



Sempre il Consiglio direttivo ha deliberato le sedi dei Tornei delle Regioni 2018: la competizione di calcio a undici femminile e maschile si disputerà in Abruzzo sempre nel periodo di Pasqua mentre quella del C5 maschile e femminile a fine aprile in Umbria.

