PESARO- Ultimi. Dopo lo stop con l’EA7 Emporio Armani, i pesaresi si ritrovano fanalino di coda in Serie A assieme a Brindisi. E con all’orizzonte un calendario che non concede sconti, anzi: domenica prossima i biancorossi faranno visita alla Reyer Venezia.



Non che non ci abbia provato la Vuelle, cercando di mischiare anche le carte difensivamente, ma l’ultimo quarto, con Milano capace di doppiare i pesaresi, è lo specchio fedele dei valori in campo. Lo scenario non è più rassicuranti e la società deve subito sciogliere un nodo: un’ulteriore riconferma del lettone Kuksiks non pare certo scontata, le ultime opache prestazioni remano in direzione opposta. E Mario Little scalpita per rientrare. Sperando mostri più del pochissimo mostrato finora.

