PESARO - La Vis è seconda in classifica in serie D al termine del girone di andata, ma una squadra pesarese si laurea comunque campione d’inverno. È la Pesaro Calcio, capolista del girone B di Seconda Categoria e una delle ben sedici squadre pesaresi in campo, tra quartieri e frazioni, oltre alla Vis e fino alla Terza. Con la vittoria per 2-0 centrata sabato contro il Cuccurano, la squadra di Giorgio Clementoni, allenatore di 60 anni, ha infatti allungato a +7 il vantaggio sul resto del gruppo: mancano sole due giornate al termine dell’andata, per cui la squadra del quartiere Pantano è già campione d’inverno.



La Pesaro Calcio è la terza capolista dei campionati dilettantistici già regina d’inverno. La volata è stata vinta dal Montegiorgio, laureatasi già campione il 26 novembre con tre giornate d’anticipo nel campionato di Eccellenza. Poi è toccato al Matelica fare festa in serie D il 10 dicembre con un turno d’anticipo. Ora, dopo la Pesaro Calcio, tocca alla fenomenale Anconitana, al momento a +10 in cima alla classifica del girone B di Prima Categoria, che è a 18 squadre come il C e non a 16 come tutti gli altri. Per cui ai dorici basterà infilare la decima vittoria consecutiva nel turno infrasettimanale di mercoledì a Castelferretti, per prendersi lo scettro con tre giornate d’anticipo. La prossima sarà probabilmente la Fermgnanese, capolista del girone A di Prima: a -2 dalla fine dell’andata, vanta sei punti di distacco sulla KSport Azzurra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA