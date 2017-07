ANCONA - È stato diramato il calendario del campionato di serie A1 femminile per la stagione 2017-18, grande sopresea per le due squadre marchigiane, la Lardini Filottrano e la MyCicero Pesaro che, pur esendo entrambe neopromosse si troveranno subito di fronte alla prima giornata,al PalaBaldinelli di Osimo, il 15 ottobre. La partita di ritorno si disputerà a Pesaro il 26 dicembre. Anche lo scorso anno Pesaro e Filottrano si incontrarono al PalaCampanara proprio il 26 dicembre, ma in quel caso si era trattato dell'incontro di andata.

Da segnalare che su 12 squadre partecipanti al massimo campionato, ben 5 sono lombarde, due toscane, due marchigiane, una veneta, una piemontese e una emiliana.

Di seguito, in dettaglio, il programma della prima giornata, in programma il 15 ottobre (ritorno il 26 dicembre).



Pomì Casalmaggiore-Imoco Conegliano

Igor Gorgonzola Novara-Unet E-Work Busto Arsizio

LiuJo Nordmeccanica Modena-Savino Del Bene Scandicci

Il Bisonte Firenze-Saugella Monza

Lardini Filottrano-Volley Pesaro

SAB Legnano-Foppapedretti Bergamo

