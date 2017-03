PESARO – Un’altra partita iniziata benino ma finita male. La Vuelle Consultinvest torna da Trento con il carniere vuoto e si prepara alla settimana più lunga: quella che porta allo scontro salvezza di domenica prossima con Cremona (palla a due alle ore 12).



La società sta preparando promozioni per riempire l’Adriatic Arena, una gara che potrebbe significare quasi salvezza in caso di vittoria o guai grossi se si dovesse perdere, ed in cui occorre non ripetere gli errori mostrati anche a Trento. A cominciare da rimbalzi concessi e difesa troppo permeabile. «Una parte dell’allenamento – spiega il tecnico Spiro Leka - è sempre dedicata a questo fondamentale, ora dobbiamo andarci sopra per forza in maniera più specifica. Davanti a una gara importante come quella con Cremona dobbiamo curare un po’ tutto».

