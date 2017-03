RIPLEY - Un match che doveva essere come tanti altri ma che è finito in tragedia. Ed Bilbey, 17 anni, di Ripley, nel Derbyshire, promessa della boxe, si è accasciato sul ring dopo un incontro ed è morto poco dopo. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, per lui non c'è stato nulla da fare.











Secondo quanto riporta il Sun il ragazzo stava combattendo contro un suo coetaneo quando si è sentito male. L'arbitro ha notato che qualcosa non andava e ha interrotto il match, ma poco dopo Ed è caduto a terra privo di sensi. Molti hanno dato la colpa allo sport troppo violento e alle possibili lesioni che avrebbe potuto riportare il 17enne. «Non è stata una lotta brutale, è stata una lotta competitiva tra due avversari ben abbinati», così ha detto l'allenatore dell'avversario ragazzo che si è detto sconvolto dalla tragedia. Il match era regolare, deciso dalla federazione England Boxing e soddisfatto tutti i criteri medici.



Moltissimi sono stati i messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia, tanti anche sui social dagli amici del ragazzo. Ora si procederà con i dovuti esami per capire con precisione le cause del decesso.

