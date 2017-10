RECANTI - Dopo sette giornate è saltata la prima panchina marchigiana in serie D. Lo scivolone con il Francavilla è risultato fatale ad Alessandro Potenza, esonerato dalla Recanatese, che si affida all’esperienza di Marco Alessandrini, 63 anni, per risalire la corrente. L’ex mister del Fano debutterà domenica alla guida dei leopardiani nella sfida esterna contro i molisani dell’Agnonese, altra formazione che ha voltato pagina: silurato Bucci dopo la quarta sconfitta di fila, torna Pino Di Meo, la scorsa stagione al San Marino.



Con l'addio di Potenza, salgono a sei le panchine saltate nei campionati regionali, dalla D fino alla Seconda Categoria. Due gli esoneri già maturati in Promozione. Nel girone A il Moie Vallesina, ultimo senza neanche un punto in classifica, si è affidato a Massimo Busilacchi, 51 anni, di Polverigi, che ha preso il posto di Matteo Rossi. Identica scelta compiuta dalla Jrvs Ascoli, anche lei a quota zero nel girone B: esonerato Roberto Massi, panchina affidata all'ascolano Pietro Zaini, 48 anni, ex fantasista dell'Ascoli in B ai tempi di Rozzi e Bierhoff. Il primo allenatore silurato è stato invece Fabio Roscioli: alla guida del Montecosaro dallo scorso 2 ottobre c'è infatti Andrea Mazzaferro.



In Prima categoria, il primo allenatore silurato è Andrea Salvi, 50 anni, fino a sabato scorso alla guida della Vadese, ultima in classifica nel girone A con soli 2 punti, insieme a Mercatellese e San Costanzo. Si va verso una soluzione interna, tra oggi e domani la società comunicherà il nuovo tecnico. In Seconda categoria, cambia subito mister anche la neopromossa Altavalconca, espressione calcistica dei comuni pesaresi di Monte Grimano Terme, Monte Cerignone e Mercatino Conca. Nonostante i quattro punti ottenuti in quattro partite, ha rassegnato le dimissioni l'allenatore Stefano Lazzarini, 55 anni, di Carpegna. Entro domani la società sceglierà il nuovo tecnico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA