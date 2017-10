Recanatese, la missione risalita affidata a mister Marco Alessandrini

RECANATI - Dopo sette giornate è saltata la prima panchina marchigiana nel girone F di Serie D. Lo

scivolone di domenica col Francavilla (il terzo in quattro gare al Tubaldi) è risultato fatale ad Alessandro

Potenza, esonerato dalla Recanatese che occupa il quartultimo posto con 6 punti insieme al Fabriano Cerreto

e l’attacco meno prolifico con 3 reti siglate, di cui una sola su azione. Per invertire la tendenza la società

leopardiana si affida all’esperienza di Marco Alessandrini, 63 anni, reduce da una stagione d’inattività dopo

aver traghettato il Fano al trionfo nei playoff di Serie D nel 2016.



Nel suo curriculum il tecnico senigalliese d’adozione vanta numerose avventure tra i professionisti al timone di Fermana, Giulianova, Nocerina, Rimini, Maceratese, Spezia, Ancona, Sudtirol oltre a una breve apparizione in Serie B al Gubbio. L’ex mister granata debutterà domenica alla guida dei leopardiani nella sfida esterna contro l’Agnonese, altra formazione che ha deciso di voltare pagina: esonerato Candido Bucci dopo la quarta sconfitta di fila, torna Pino Di Meo, la scorsa stagione al San Marino.

