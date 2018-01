ANCONA - C’è chi ha rivoluzionato l’organico come la Recanatese, chi ha operato soprattutto in uscita

come Monticelli e Sangiustese e chi ha preferito non apportare ritocchi come la Vis Pesaro. Il mercato

autunnale ha mutato più o meno il volto delle otto formazioni marchigiane inserite nel girone F di Serie D

che scaldano i motori in vista della prima giornata del girone di ritorno, fissata per domenica 7 gennaio.

Ha preferito cambiare tutto la Recanatese, decisa a risalire con il contributo di ben dodici giocatori arrivati

tra novembre e dicembre: Stefanelli, Nodari, Lunardini, Falco, Olivieri, Rapagnani, Guida, Gigli, Pera,

Falomi, Marchetti e Candolfi. Hanno fatto da contraltare quattordici partenze che hanno riguardato

Maraglino, Di Maio, Cipolletta, Rinaldi, Basso, Lupo, Palumbo, Negro, Arnone, De Luca, Braidich, Mulè,

Parisi e Papa.



In tredici hanno lasciato il Monticelli: Bontà (al San Nicolò), Guerra (all’Agnonese), Terrenzio e Pedalino (al

Castelfidardo), Cappelli, Iachini e Mallus (al Ciabbino), Guida (alla Recanatese), Cichella, De Vecchis,

Rinaldi, Ninte e Ragatzu. Al momento sono arrivati solo il trequartista Margarita (dalla Jesina) e il difensore

Bassini (dal Lumezzane) per la formazione ascolana che sta valutando anche l’attaccante Guido Galli, in

uscita dal Francavilla, oltre ai fuoriquota Liberati e Crescenzi, ai saluti dal Ciabbino.



Ha sfoltito l’organico pure la Sangiustese che ha liberato Cesca (al Tolentino), Pagliarini (all’Helvia Recina),

Edoardo Moretti (al Camerano), Antenucci (al Casarano), Moccia (al Gragnano), Argiolas (alla Nuorese) e

Laurenti (al Flaminia Civitacastellana). Due i movimenti in entrata: la punta brasiliana Villa (dal Chieri) e

l’esterno Angelillo (dalla Turris).



Più contenuti i ritocchi apportati dal Castelfidardo che ha salutato Falcetelli, Di Natale e Kapitonov, poco

impiegati nella prima parte di stagione, oltre all’argentino Minella (10 reti), tentato dall’offerta dei laziali del

Monterosi. Il posto del bomber è stato occupato da Pedalino, acquistato dal Monticelli insieme al difensore

Terrenzio.

La Jesina ha svincolato i soli Margarita (al Monticelli) e D’Alessio prelevando il centrocampista Aprile e il

gaucho Valdes (dall’Anconitana).



Il Fabriano Cerreto si è separato da Berardi (al Barletta), Cicino (al Monterosi), Lapi (al Camerano) e dal

fuoriquota Pellonara (al Marina) puntellando la rosa con un elemento d’esperienza per reparto: il difensore

Ibojo (da L’Aquila), il centrocampista Forò (dalla Fermana) e la punta Zuppardo (dal San Marino).

Al vertice la Vis Pesaro si è limitata a cedere i fuoriquota Zinani e De Piano, mentre la capolista Matelica ha

sostituito i partenti Gioè e Veroni, desiderosi di maggior spazio, con l’attaccante Kyeremateng (dal Trento) e

l’under Riccio (dalla Correggese). Chi si è mosso meglio? Dai risultati del girone di ritorno arriverà la

risposta.



