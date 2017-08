ANCONA Il derby Recanatese-Vis Pesaro per iniziare e subito la rivincita Francavilla-Fabriano Cerreto, ultimo spareggio nazionale di Eccellenza andato in scena l’11 giugno scorso e terminato 1-1 con la promozione dei cartai. Svelati i calendari dei nove gironi di Serie D, al via il 3 settembre con la prima giornata di campionato. Il turno d’esordio del girone F, dove figurano le otto marchigiane, insieme a sette abruzzesi, due molisane e il San Marino, riserva il primo di tanti derby. Sarà appunto quello tra la ripescata Recanatese e la rampante Vis Pesaro che si allena i blocchi di partenza tra le grandi favorite. Debutto interno sia per il Matelica, contro il Pineto, che per il Castelfidardo: di fronte ci saranno gli abruzzesi dei Nerostellati di Pratola Peligna, freschi neopromossi. Oltre al Fabriano Cerreto, che viaggerà a Francavilla, esordio in trasferta anche per Jesina (ad Avezzano), Monticelli (a L’Aquila) e Sangiustese, che arriverà fino a Campobasso. Chiudono il programma della prima giornata del girone F Avezzano-San Nicolò e San Marino-Vastese.

Decisamente allettante l'avvio della Recanatese che nelle prime tre giornate affronterà ben tre derby: dopo quello con la Vis, andrà a Jesi e poi ospiterà la Sangiustese.



LE PRIME TRE GIORNATE DEL GIRONE F DI SERIE D

1ª giornata (andata 3 settembre, ritorno 7 gennaio): Avezzano-San Nicolò, Avezzano-Jesina, Campobasso-Sangiustese, Castelfidardo-Nerostellati, Francavilla-Fabriano Cerreto, L’Aquila-Monticelli, Matelica-Pineto, Recanatese-Vis Pesaro, San Marino-Vastese.

2ª giornata (andata 10 settembre, ritorno 14 gennaio): Fabriano Cerreto-Agnonese, Jesina-Recanatese, Monticelli-Campobasso, Nerostellati-Francavilla, Pineto-San Marino, San Nicolò-Matelica, Sangiustese-Castelfidardo, Vastese-Avezzano, Vis Pesaro-L’Aquila.

3ª giornata (andata 17 settembre, ritorno 21 gennaio): Avezzano-Monticelli, Campobasso-Fabriano Cerreto, Castelfidardo-Agnonese, Francavilla-San Nicolò, L’Aquila-Nerostellati, Matelica-Jesina, Pineto-Vastese, Recanatese-Sangiustese, San Marino-Vis Pesaro.



